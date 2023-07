Denuncian asesinato de firmante de paz en Dabeiba, Antioquia, a manos de encapuchados

Las autoridades de Antioquia investigan el asesinato de un firmante de paz en el municipio de Dabeiba, occidente del departamento. Se trata de Luis Martínez, de 41 años, quien se dedicaba a la agricultura y hace pocos meses había llegado del municipio de Ituango.

Al parecer, cuatro hombres encapuchados y con armas de fuego, le quitaron la vida cuando se movilizaba en un bus escalera frente a los otros pasajeros. El crimen ocurrió específicamente en el corregimiento La Balsita.

Hay rechazo por este hecho porque, según el alcalde de Dabeiba, es la primera vez que un firmante de paz es asesinado en su municipio, hasta donde han llegado excombatientes que ahora se encuentran en diferentes proyectos productivos.

#ATENCIÓN #URGENTE Lamentamos informar el trágico asesinato de Luis Aníbal Martínez Higuita, agricultor y firmante de paz de 41 años, en el corregimiento La Balsita, sector La Garrucha, puente de Urama, vía terciaria en Dabeiba, Antioquia.



Con éste homicidio llegamos a la… pic.twitter.com/cvQrf7oukY — Omar Restrepo Senador (@Omar_Comunes) June 30, 2023

Cara a cara entre víctimas y victimarios en Dabeiba

El pasado 27 de junio, con un fuerte dispositivo de seguridad inició la audiencia, que ha sido considerada histórica, que reunió a víctimas y victimarios de los falsos positivos en Dabeiba , Antioquia. La razón de este despliegue es que 12 personas, entre magistrados, víctimas, comparecientes, testigos y abogados, están amenazados.

En la audiencia, exoficiales del Ejército no solo reconocieron su responsabilidad, también hablaron de alianzas con paramilitares y miembros de la fuerza pública, quienes, según estos militares en retiro, no solo proporcionaban información, sino también esos insumos necesarios para sobrevivir en medio del conflicto armado.

Los victimarios pidieron perdón ante las víctimas en el municipio de Dabeiba y señalan que fue una estigmatización lo que ocurrió en ese municipio.

“Hoy me siento tranquilo. Le estamos dando la cara a ustedes, las víctimas, a sus familiares por lo que estamos haciendo, a la sociedad también y no es lo contrario, los victimarios disfrutando de beneficios o privilegios. Hoy me arrepiento y tengo el remordimiento de haber hecho daño, causado, lastimado, a ustedes las víctimas, la vergüenza que les causé por esa mentira de estigmatizar a todas las víctimas. Así mismo, manchar el nombre de la institución a la cual pertenecí, el Ejército”, dijo el coronel (r) Edie Pinzón, compareciente ante la JEP.

Aunque algunas víctimas señalaron que no estaban preparadas para ofrecer ese perdón a estos militares en retiro, indficaron que están dispuestos a ese cara a cara, a dar la verdad y a dar una reconciliación que el país hoy necesita.