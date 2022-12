Denuncian averías en plataformas para personas con movilidad reducida en el Metro

Lina María Arango se moviliza en el Metro de Medellín desde hace 4 años, sin embargo durante los últimos días dejó de hacerlo debido a que las plataformas por las cuales ingresa en silla de ruedas están dañadas.

Incluso dejó de estudiar tecnología en la Gestión del talento humano tras una caída en el sistema de transporte.

“Me tuve que salir porque me dejaron caer, me tengo que exponer a que me carguen y que alguien me deje caer. En Envigado está mala la plataforma también. No hay repuestos hasta nueva orden, ¿cómo un vagón sí lo reemplazan por otro?”, dijo la estudiante.

Lina asegura que ya está cansada de pedirle a bachilleres y funcionarios que la carguen para poder ingresar a sistema masivo de transporte.

“Me han dicho siempre que ellos no pueden cargarnos a nosotros, tenemos que buscar personal exterior para que nos cargue. ¿Cuánto tiempo tendremos que padecer este atropello? Nosotros no tenemos calidad de vida”, puntualizó, la joven.

Entre los planes de Lina María Arango y de otros discapacitados del municipio de Bello está hacer un llamado en las estaciones del Metro para que esta población no tenga que afrontar más vicisitudes.