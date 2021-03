Denuncian colados en vacunación COVID en Medellín: hasta un ingeniero de sistemas aparece

Una polémica estalló en Medellín luego de que se denunciara que presuntamente empleados administrativos de una IPS fueron priorizados en el plan de vacunación antes que al personal médico que atiende a los pacientes COVID-19.

La irregularidad se registró en la IPS Coopsana, que al parecer priorizó a 58 personas del personal administrativo de la entidad para vacunarlos contra el coronavirus.

Fueron coordinadores médicos, coordinadores odontológicos, auditores, subgerentes, los de sistema, un auxiliar de informática, el ingeniero" admitió Roger Bedoya, el gerente.

Con base en la lista que proporcionó la IPS ante el Ministerio de Salud sobre los trabajadores de la institución, el sistema arrojó que 236 personas deberían recibir la vacuna. Sin embargo, de esa lista 58 hacen parte del personal administrativo, quienes aún no deberían recibir la dosis.

Lo más preocupante es que de los 150 miembros del personal de la salud que sí están en la primera línea, solo 30 han sido inmunizados.

“Cuando me llega el listado, encuentro mi nombre y el nombre de varios administrativos de la organización, cuando veo eso me comunico (…), le digo que no estoy de acuerdo con estas personas que están vacunando porque ellos no están en la primera línea”, aseguró el gerente Bedoya.

Publicidad

Según la IPS, van a solicitar una auditoría interna para analizar qué pudo haber alterado la priorización de los pacientes inscritos en la base de datos.

“Es cada institución la que conoce en qué servicios trabaja su personal de salud y obviamente cómo están clasificados por esas líneas de atención”, indicó Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública.

En esa lista de personas priorizadas estaba el gerente Bedoya, quien aseguró que se negó a que le aplicaran la vacuna. Sin embargo, el resto de personal administrativo si la recibió.