Denuncian desaparición de dos colombianos en Ecuador

Juan Daniel Serna Garcés y David Cardales emprendieron una aventura por Suramérica, pero esta se ha convertido en una pesadilla para sus familias.

El primero de ellos, según su tía Maritza Serna, salió de su casa en el barrio Caicedo en el oriente de Medellín el 28 de junio. Hizo una parada en Cali y siguió rumbo a Ecuador.

Desde allí le envió imágenes de las bellas playas de Montañita entre el 6 y el 8 de julio. Le contaba que estaba haciendo voluntariados en un hotel a cambio de hospedaje y de las maravillas del país vecino.

Pero desde el primero de agosto esas noticias dejaron de llegar. Juan Daniel dejó de conectarse a sus redes sociales, algo que no dejaba de hacer durante más de dos días seguidos.

Luego de un breve rastro en las redes sociales de su sobrino, Maritza encontró que no había viajado solo. A su lado, en algunas fotografías, aparece David Cardales, un joven residente en Envigado.

Por eso, Maritza contactó a su mamá y esta le compartió que también estaba destrozada por la ausencia de David, quien registra la última conexión a las redes sociales la misma fecha en la que Juan Daniel lo hizo: el primero de agosto.

“Nos contactamos con el hotel donde se estaban quedando y el propietario nos dijo que ellos andaban en bicicleta, que estaban haciendo voluntariados a cambio de hospedaje, pero que él no les pudo ayudar más, entonces ellos se marcharon. Dijo que desconoce su paradero, pero que están aguantando hambre y durmiendo en la calle”, explicó Maritza sobre la situación de su sobrino, estudiante de un programa de Educación Física en el Sena.

"Juan Daniel tiene 20 años. Lo más lejos que había ido era a Armenia, donde vive su mamá. Además está esperando la asignación de prácticas en el Sena. Esto nos tiene demasiado angustiados", dijo Maritza.

La desaparición de los dos jóvenes fue puesta en conocimiento de las autoridades consulares de ambos países.

Foto: Cortesía