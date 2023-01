Denuncian en Fiscalía a hincha del DIM acusado de lanzar una navaja a jugadores de Millonarios

El máximo ente del fútbol profesional insiste en que el fanático cometió un delito. El club ya fue sancionado.

En un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció que interpuso una denuncia contra la persona acusada de lanzar una navaja desde la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot hacia el lugar en el que algunos jugadores de Millonarios celebraban el segundo gol de la victoria 1-2 conseguida por ese equipo en condición de visitante ante el DIM.

Para el organismo dirigencial, se trata de una conducta grave, “que atentó contra la vida e integridad de jugadores profesionales de fútbol, entre los que se encuentran los de Millonarios FC”.

Por esta razón, “interpuso la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes, por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y los demás que puedan establecerse, con el fin de investigar y sancionar a la persona responsable de este reprochable proceder”.

Se trata de una acción punible enmarcada en el artículo 359 del Código Penal Colombiano, la cual es castigada con una condena de entre 16 meses y 7,5 años de cárcel si sucede en un lugar público o abierto al público, como el estadio Atanasio Girardot.

“El que emplee, envíe, remita o lance contra persona, edificio o medio de locomoción, o en lugar público o abierto al público, sustancia u objeto de los mencionados en el artículo precedente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses, siempre que la conducta no constituya otro delito”, dice el mencionado artículo.

“Si la conducta se comete al interior de un escenario deportivo o cultural, además se incurrirá en multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en prohibición de acudir al escenario cultural o deportivo por un periodo entre seis (6) meses, y tres (3) años”, añade.

DIMAYOR Denunció ante la Fiscalía al aficionado que arrojó un arma blanca en el Atanasio Girardot.

Toda la información aquí 👉🏽 https://t.co/b7quKT3uTQ pic.twitter.com/zgowWqftHI — DIMAYOR (@Dimayor) September 27, 2019

Es decir, el hombre acusado, en caso de ser hallado culpable, no podrá ser vetado de los escenarios deportivos, como lo buscaba el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien escribió en Twitter: “Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”.

La Dimayor también dijo que “desde las comisiones de disciplina se han adelantado y se continuarán adelantando las acciones para las cuales se encuentran facultadas, encaminadas a investigar la comisión de las conductas disciplinables contenidas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol”.