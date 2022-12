Denuncian exigencia de favores sexuales a beneficiarios de Alcaldía de Medellín

El concejal Jesús Aníbal Echeverry abrió el debate.

Con un mensaje en Twitter invitó a que se dialogara sobre las irregularidades que se dan en la asignación del Presupuesto Participativo de Medellín, recursos de inversión pública que se asignan para proyectos ciudadanos.

Y la cita se cumplió.

Hoy el debate en #SesiónPlenaria es la problemática existente en #Medellín con el #PP #PresupuestoParticipativo — Jesús Aníbal Echeverri (@jesusanibale) February 17, 2016

En el recinto se escucharon diferentes voces y se conocieron graves denuncias, principalmente las del concejal Echeverry.

“Los que tienen que firmar ese papel (para garantizar los recursos a los beneficiarios), que tiene que entregar ese papel en la universidad, les dicen: yo le firmo si me da 30, 40 o 50 mil pesos o una nochecita, en eso ha redondeado esa denuncia, la he recibido de dos comunas, favores de tipo sexual”, dijo Echeverry.

Y agregó: “Algunas juntas administradores locales no hacen buen uso del presupuesto participativo, para eso hay que colocar en cintura lo que son las interventorías y las auditorías que no cumplen con su función. Hay que acabar con la danza de feria de paseos, refrigerios y diplomas, y que ese dinero vaya a solucionar problemas de la comunidad”.

Al cerrar la tarde, la alcaldía de Medellín comunicó, por medio de un escrito enviado a los medios de comunicación, que se revisará el Acuerdo 43 de 2007, que rige al proceso de Presupuesto Participativo.

"La premisa de esta propuesta de ajustes a la Planeación Local radica en ampliar la participación, que las comunidades se movilicen y se involucren en el desarrollo de sus territorios, pero además que haya un control social a través de la veeduría ciudadana a la ejecución del recurso público", dice el escrito.