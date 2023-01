Denuncian fallas mecánicas del bus accidentado con estudiantes de Riosucio

El automotor llevaba a unos 30 alumnos que iban hacia Medellín con el sueño de llegar lograr un cupo en la Universidad Nacional.

Pero cuando pasaban por Santa Fe de Antioquia, un aparente exceso de velocidad provocó una tragedia.

Un sobreviviente denunció que “el conductor frenaba y hacia un ruido todo raro el carro, hubo un momento en que el carro se puso en dos llantas y el conductor pensó rápidamente y lo volvió a estabilizar”.

Tras el choque con un barranco, murió una mujer y otra menor de edad falleció horas más tarde en la clínica.

“La otra niña voló por encima mío, ella no murió enseguida, ella hablaba, me decía que la ayudara”, recordó otra testigo.

Para las familias de las víctimas y sobrevivientes, las causas del accidente aún no son claras e incluso aseveran que había algunas irregularidades. Las autoridades ya tienen el reporte técnico.

“En el lugar de los hechos, determinaron qué hay una huella de (tratar de superar) la velocidad crítica de la curva de más de 40 metros”, explicó el coronel Juan Carlos Torres, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia.

El reporte de la documentación muestra que está en regla.

“La empresa y el conductor cumplen con los requisitos: el SOAT, sus licencias y también la planilla de contrato que autoriza a esta empresa para preste el servicio especial”, manifestó.

Pese al accidente, varios de los sobrevivientes llegaron a presentar sus pruebas, en honor a las niñas que perdieron la vida.