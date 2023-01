Denuncian fronteras invisibles en La América y San Javier tras recientes homicidios

Un joven estudiante de 22 años y un mecánico de 18 son las más recientes víctimas de la confrontación entre combos de las comunas 12 y 13.

Rosa Cadavid, misionera de la orden de religiosas de la Santa Madre Laura, con sede en San Javier, denunció la aparición de un nuevo combo que puso límites entre los sectores La América, Santa Mónica y la comuna 13.

“Le dicen a la gente que no pueden pasar de la 35, que van a defender o a hacer lo que otros no han hecho la fuerza pública, la gente le están diciendo que no pueden bajar por la 92 hasta la 35 y de hecho estos días ha habido asesinados en esa zona, situación que tiene muy preocupados”, señaló a Noticias Caracol, la hermana Rosa Cadavid.

Además, la aparición de panfletos tiene atemorizados a sus habitantes.

“A las 7 de la noche ya usted no ve a nadie, hay un comunicado que dice que a las 7 tiene que estar todo el mundo encerrado”, indicó una persona del sector.

Con temor, denuncian confinamiento en sectores como Betania y La Torre en la comuna 13. Jóvenes deportistas ven afectados sus entrenamientos por no cruzar la frontera.

“Ellos entrenan, pero ellos no pueden ir a jugar a otras partes. Los entrenadores están llamando para que ellos no bajen”, agregó el denunciante.

Las autoridades atribuyen a confrontaciones entre los combos La Agonía y El Coco, los últimos homicidios.

“La comunidad no puede sentirse ni confinada, ni atacada, en una confrontación entre criminales que lastimosamente por supuesto que genera zozobra pero que tenemos que defender y perseguir”, aseguró Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín.

Solo en la comuna 12 de La América, este año van 12 homicidios, 9 más que el año pasado. Las denuncias hablan incluso de deserción escolar y de recortes de jornadas académicas.

