Denuncian irregularidades en contratos de 1400 proyectos de viviendas

El líder comunitario Carlos Ríos, apoyado en documentos, denunció presuntas irregularidades al cambiar contratos de 1400 proyectos de viviendas en Medellín.

El denunciante dijo que inicialmente las registraban como construcción convencional y luego las pasaban a viviendas de interés prioritario, sin que los compradores lo supieran.

“Modifica las licencias de estas personas, las legaliza y lo que advierte con esta legalidad es que termina siendo un proceso de modificación de licencias, cuando la norma no se los permite. La VIP no se puede modificar y no puede ser entregada a los estratos 4, 5, 6”, explicó Ríos.

Esto permitiría a los constructores bajar impuestos, no hacer urbanismo y construir más pisos por edificios.

El senador Álvaro Uribe, quien acompañó al ciudadano, pidió investigar los casos.

“Preocupación por la manera como la criminalidad se ha involucrado en la construcción en Medellín para violar la ley que aun en los momentos de mayor dominio de la criminalidad, las instituciones fueron penetradas de la forma que hoy están siendo penetradas con este tema de violación de las vip”, dijo Uribe.

El alcalde Aníbal Gaviria aseguró que ya se están tomando medidas, “precisamente tomamos la decisión de cambiar la persona que estaba al frente de la curaduría cuarta y en eso no nos temblará la mano como no nos ha temblado para el tema de vivienda segura en Medellín.

Las viviendas de interés prioritario solo pueden venderse a personas de escasos recursos.