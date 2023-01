Denuncian irregularidades en la demolición del edificio Babilonia

Vecinos afectados también reclaman por los retrasos en las labores de desmonte ya que no han podido regresar a sus hogares.

Hace cerca de tres semanas comenzó el desmonte del edificio Babilonia y aunque la demolición de la primera etapa estaba prevista en 30 días, hasta ahora, han conseguido derribar tres, de los 14 pisos que conforman el edificio.

Los propietarios, además señalaron que la demolición se ha hecho con palas y cinceles y no maquinaria de alta tecnología como se había estipulado y algunos objetos de valor han sido retirados de la estructura con rumbo desconocido.

"Lo más delicado aún es que los excedentes del edificio se están sacando, se están almacenando y se están evacuando en camiones, hemos pedido las explicaciones del caso a ver dónde están llegando, que nos digan dónde están nuestras cosas", señaló Carlos Alberto Noreña.

Vea también: La peligrosa maniobra que realizó operario en el edificio Babilonia de Itagüí Pero los únicos afectados no son los propietarios, los vecinos del edificio también fueron desalojados desde el pasado 5 de abril, mientras avanza la demolición, no obstante, con los retrasos en la obra ven lejano el regreso a sus viviendas.

"Realmente ha sido una tragedia para todos nosotros, precisamente porque hay familias que se han tenido que dividir en diferentes lugares, en el caso nuestro nuestra familia nos ha apoyado mucho y nos ha permitido estar con ellos", señaló Sandra Gaspar Castañeda, vecina desalojada.

El secretario jurídico de Itagüí, Óscar Darío Muñoz, reconoció que si se han presentado demoras, las cuales atribuyen a temporada de lluvias

"El tema de las lluvias, los últimos aguaceros que han el sur del Valle de Aburrá, pues lógicamente han dificultado que las labores tengan una secuencia permanente, hemos tenido que suspender repetidamente las labores por esta situación y venimos avanzando", manifestó Muñoz.

El funcionario dijo que la alcaldía si ha retirado equipos de valor como: tanques y motores de ascensores que están en su custodia, mientras se resuelve la financiación del daño que debería asumir el constructor quien se declaró en insolvencia. Entre tanto, el próximo lunes se reunirán con los vecinos para dar solución a su situación.