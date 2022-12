Denuncian particular ataque a una mujer en Medellín

La mamá de Santiago Mora fue atacada con un dardo que al parecer contenía una sustancia desconocida, los hechos ocurrieron en el sector de Bulerias del barrio Laureles, el joven que hizo público este caso en las redes sociales, asegura que luego de recibir el impacto, la víctima sufrió síntomas como mareos.

Santiago Mora explicó que a su mamá “le tiraron un dardo untado de algo, que hasta el momento no sabemos qué es, una droga o algo, porque en estos momentos se encuentra en observación en el hospital y esperando los resultados de unos exámenes”.

Publicidad

Autoridades en Medellín aseguran que no tienen información de este hecho, sin embargo, anunciaron una investigación, por lo que citaron al joven para que de a conocer los detalles del caso.

El Coronel Carlos Wilches, subcomandante de la Policía Metropolitana afirmó que “oficialmente no tengo ningún reporte, ni unos pormenores para yo ahondar y no tengo ninguna denuncia ante el mismo, la verdad no lo tenemos oficialmente”.

La madre de Santiago se encuentra en la clínica Las Américas, a la espera de los resultados de varios exámenes médicos con los que buscan esclarecer el tipo de sustancia que contenía el dardo.

Este es el video publicado por Mora: