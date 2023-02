Denuncian que conductor de plataforma en Medellín habría acosado a al menos 6 mujeres

Autoridades están tras la pista de un conductor de plataforma en Medellín que estaría acosando a mujeres. Valentina Echeverry no se imaginó que, al tomar un viaje por aplicación, viviría uno de los peores momentos de su vida. Según su denuncia, fue víctima de acoso sexual cuando usó un servicio informal en horas de la noche en la capital antioqueña.

“Me tocó acá -el cuello- y fue superaro porque yo no era capaz de quitarme, de bajarme, ni nada. Después me empezó a tocar el abdomen, yo tenía el pie entre la puerta del carro para que no se cerrara y me decía que cerrara la puerta y me dice: ‘empiezas a segregar un olor exquisito’”, relató Valentina Echeverry, víctima de acoso.

Pero ella no sería la única víctima, otra mujer afirma que vivió lo mismo con ese hombre.

“Él empezó a tener preguntas un poco desubicadas, de temas por ejemplo cómo me vestía, la pijama, si estaba estresada, si estaba nerviosa, si ya iba a descansar”, comentó otra joven.

Otra mujer asegura que el mismo conductor la abusó tocándole sus partes íntimas.

“Me agarra del pelo, de una forma muy brusca, inmediatamente, pues me dice que tengo que aprender a controlar la respiración y me empieza a tocar el pecho, los senos. Yo la verdad en ese momento quedé inmóvil, no fui capaz de moverme”, manifestó.

Por eso envió este mensaje: “De igual manera, creo que hay que tener varios filtros en el momento de usar una aplicación porque estamos hablando de la vida de una persona que se está poniendo en riesgo”.

Las autoridades investigan estos hechos en donde por lo menos serían seis mujeres las presuntas víctimas, algunas de ellas ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En redes sociales, se siguen conociendo más historias.