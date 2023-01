Denuncian que criadero tuvo a 600 caimanes sin alimento durante meses

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tomó una decisión histórica: pidió a la Fiscalía que investigue el maltrato de estos animales sintientes en Antioquia.

Esto como resultado de una visita de seguimiento realizada por un equipo técnico de la ANLA al zoocriadero de la sociedad Chamusa S.A., ubicado en la vereda El Caney de Santa Rosa de Osos, Norte del departamento.

Tras la inspección, los funcionarios encontraron que “los especímenes no reciben alimentación desde hace varios meses, las instalaciones presentan daños estructurales, el estado sanitario es precario y las piletas no disponían del agua requerida”, dice un comunicado de la entidad.

La falta de comida y bebida terminó reflejándose en los comportamientos de los animales. Así lo deja ver el pronunciamiento de la ANLA: “se encontró que los especímenes animales de nombre babilla (Caiman Cocudilus fuscus) y caimán del Magdalena (Crocudylus Acutus) mostraban comportamientos letárgicos, inactivos, sin respuesta a los estímulos de la cercanía de las personas y cambios en su actitud postural. Su talla -dice el informe-, es muy baja, algunos individuos presentan atrofia muscular y carencia de tejido adiposo y su conformación músculo esquelética permite sugerir un avanzado estado de desnutrición”.

Además, la ANLA manifestó que al hacer la visita no se hallaron ni los encargados de la empresa ni documentos que reportó Corantioquia en la licencia ambiental otorgada en 2006 y conceptos técnicos emitidos en 2009 en los que se habla de la marcación de 600 parentales, de los cuales 450 eran hembras y 150 machos.

“En la visita de seguimiento de la ANLA, realizada el 12 de julio del presente año, no se encontraron los libros de registro ni fue posible realizar las verificaciones respectivas, toda vez que no se encontraba el personal a cargo de la empresa”, indicó la entidad en su informe.

“Los hallazgos permiten inferir que el titular de la licencia ambiental no ha cumplido con el PMA (Plan de Manejo Ambiental) en varias de sus obligaciones y, peor aún, posiblemente ha incurrido en los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, por lo que el hecho se da traslado a Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos – temática ambiental”, añadió.

La petición para que la Fiscalía investigue lo ocurrido, según la ANLA se da por primera vez de acuerdo con la aplicación de la ley 1774 de 2016 que, entre otras cosas, reconoce a los animales como seres sintientes.

Según la página ABC del finkero, "de las 23 especies de crocodílidos que existen en el planeta, seis especies y cuatro subespecies habitan en la actualidad en Colombia".

Foto de Facebook: Tomada por Corantioquia en una visita realizada en 2014.