Denuncian que el Eln reclutó a una niña de 14 años en Antioquia

Yarumal, en el norte de Antioquia, no sale de su asombro por la desaparición de una menor de 14 años, quien, según su padre, habría sido raptada por hombres del Eln en la vereda Cedeño, a dos horas del casco urbano. (Vea también: Terror en escuela de Antioquia por enfrentamientos entre Ejército y ELN).

“El 29 de enero, a mi hija la raptó la gente del Eln, la raptaron en una finca llamada La mayoría y yo lo que más le pido a la guerrilla es que me la entregue”, pide Ramiro Pineda, padre de la menor.

La niña, que cursa séptimo grado, estaría siendo utilizada por el grupo guerrillero en medio del conflicto, de acuerdo con lo denunciado.

“Ellos fueron armados y estaban uniformados. Es tan cierto que ni siquiera se quieren pronunciar, ¿por qué? Porque ellos saben que tienen a mi hija,” denuncia Pineda.

La menor de edad desapareció en zona rural de Yarumal hace 25 días.

Su paradero aún se desconoce y las autoridades tratan de establecer si realmente el Eln es el responsable del rapto.

“Este despacho recibió la denuncia por parte del padre de la menor, la declaración como víctima del conflicto armado porque argumenta que está menor fue reclutada por miembros del Eln. (…) Ya hay algunas acercamientos e investigaciones y la Defensoría del Pueblo me llamó el domingo para pedirme información de esta situación”, explicó Juan Felipe Betancur, personero de Yarumal. (Lea también: Ministra de educación rechaza ataque del Eln cerca de escuela rural en Antioquia).

Además del asombro por su desaparición, los pobladores rechazaron la posible utilización de la niña en el conflicto.

“Los niños no deben estar en esas cosas, que estén estudiando”, dijo Luis Carlos Upegui, habitante de Yarumal.

Por su parte, Vinicio Solís, otro vecino de ese municipio, manifestó que “esta mal hecho el asunto de que se los lleven para la guerra”.

Gustavo Sepúlveda, otro habitante de ese municipio, dijo que “no debería existir ese alistamiento para los niños, sino que deberían estar estudiando y protegidos por sus papás”.

En esta zona del departamento hace presencia el bloque Francisco Galán, del Eln, y según lo expresado por algunos habitantes, el grupo guerrillero habría izado banderas en distintas zonas rurales del municipio.