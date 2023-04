Denuncian que en Yarumal, Antioquia, 4 menores habrían sido reclutados por el ELN

Alerta en Antioquia por el presunto reclutamiento de menores por parte del ELN. Autoridades del municipio de Yarumal denunciaron que 4 menores de edad fueron reclutados en los últimos días. Cabe destacar que en esa zona se han registrado actividades de adoctrinamiento en colegios por parte de las disidencias de las FARC

“Son entre 7 y 8 menores los que en los últimos 2 meses han ingresado a ese grupo armado”, señaló el alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez.

Aseguran que estos grupos armados estarían ofreciéndoles dinero a la salida de las escuelas.

“Grupos armados ilegales estuvieron recogiendo listados de los menores de edad en las instituciones educativas y posteriormente estuvieron contactándolos y ofreciéndoles dinero para que hicieran parte de las filas de estos grupos”, declaró Juan Guillermo Muriel, líder de derechos humanos en Yarumal.

Publicidad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asegura no tener denuncias de lo ocurrido, pero hizo un llamado para buscar estrategias que mitiguen este flagelo.

“Hacemos un llamado a todos los actores del Gobierno, funcionarios del ICBF, del Ministerio de Educación, a los funcionarios del Ministerio de Cultura, a cualquier alcaldía y gobernación que sepa que hay niños y niñas en riesgo a actuar y a protegerlos”, manifestó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Según la Alcaldía de Yarumal, este año han sido reclutados 8 menores de edad por grupos armados ilegales.

Publicidad

Presidente Petro cuestiona al ELN por fotos con niños

En la tarde del pasado martes, 4 de abril, el presidente Gustavo Petro hizo una enérgica crítica al ELN por la fotografía en la que aparecen integrantes de esta guerrilla posando con niños, quienes simulan con palos tener armas en los hombros. Sucedió en el corregimiento de Versalles, en Tibú, Norte de Santander.

El mandatario le pidió a este grupo armado ilegal que respete a los menores de edad, que los mantengan al margen del conflicto armado y que no sean reclutados.

“Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada, ni bombardeada”, trinó el presidente Gustavo Petro.

A estas críticas del jefe de Estado se unió el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Publicidad

“Indignante completamente. Los niños, como dijo el presidente Gustavo Petro, son intocables, no pueden ser parte del conflicto, hay que protegerlos, cuidarlos, consentirlos, educarlos, darles ejemplo y ese no es ningún ejemplo para los niños. Me parece un abuso que agrede la sociedad entera”, señaló Prada.