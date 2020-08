Derrumbe en obra de Pacífico 1 causó zozobra entre sus trabajadores

En video quedó registrado el impresionante derrumbe en las obras del proyecto Pacífico 1, cerca al túnel de Amagá, suroeste de Antioquia.

Todos los trabajadores lograron salir a tiempo y no hubo heridos, pero a un costado de la construcción vieron cómo se desprendía el trabajo que por meses realizaron.

“Gracias a los sistemas de alerta y monitoreo implementados se anticiparon las medidas preventivas para salvaguardar la vida de los trabajadores. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó al interventor y al concesionario la estabilidad de todas las obras que se realizan en este corredor”, indicó Carlos García, vicepresidente de la ANI.

La Concesión Vial del Pacífico, encargada de la obra, manifestó a través de un comunicado que la situación “forma parte de los manejos técnicos a los que se enfrenta un proyecto en construcción en terrenos de características geotécnicas de gran complejidad”.

Ante este deslizamiento, la ANI le ordenó al concesionario y a la interventoría una revisión de lo ocurrido.

“Incluye una verificación integral de la estabilidad, no solo de este sector si no de los demás taludes que hacen parte del proyecto, para garantizar que una vez las obras estén concluidas no presenten ningún tipo de afectación”, precisó Carlos García.

Tras la emergencia no se presentaron daños en zonas aledañas y la vía al suroeste antioqueño no fue cerrada. Por ahora, se adelantan labores de remoción.

