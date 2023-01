Desabastecimiento de agua potable afecta al 70 por ciento de habitantes en Caucasia

El río Man es el afluente de donde se surte el acueducto del municipio y cuyo nivel disminuyó debido al bajo caudal del Cauca.

"En el barrio Buenos Aires estamos secos hace tres días, sin gota de agua, no nos han mandado carrotanques ni nada, estamos secos totalmente", manifestó Luz Pacheco, habitante de Caucasia.

Según las autoridades la situación ha generado el desabastecimiento del 70 por ciento de la población, por esta razón fueron dispuestos siete carrotanques y puntos de acopio para entregar agua a la comunidad.

El transporte fluivial es otro de los afectados por los bajos niveles del río Cauca, las embarcaciones deben hacer travesías de hasta tres horas para poder llegar hasta la zona rural de Caucasia.

"Con toda esta sequedad no podemos viajar ampliamente, tenemos que estar bajando a desvarar las canoas, los pasajeros no quieren subir", explicó José Olivero, lanchero del sector.

Este jueves se trabaja en la instalación de motobombas en la captación del acueducto, con el fin de solucionar el desabastecimiento de agua potable lo más pronto posible.

