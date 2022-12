Desarrolle su creatividad en estas casas de cultura de Medellín

Para aquellas personas que tienen mucho talento por explotar, e interés por desarrollar su creatividad, estarán abiertas las inscripciones, del 29 y al 31 de julio, en los Talleres de Gente Creativa, que se desarrollarán en las casas de cultura de Medellín.

El objetivo de la convocatoria de la Secretaría de Cultura Ciudadana es ofrecer procesos de iniciación artística en fotografía, pintura, dibujo, tejido, huertas, danza, guitarra, técnica vocal y expresión creativa.

Son en total 600 cupos para mayores de 15 años en los diferentes talleres ofertados, y 150 cupos para niños, de 4 a 6 años, en el taller de expresión creativa que se ofrecerán en las seis casas de cultura de la ciudad localizadas en los barrios: Ávila, Alcázares, El Poblado, Los Colores, Manrique y el Teatro al Aire Libre de Pedregal.

Melisa León, beneficiaria de la iniciativa, dijo que se inscribió en los talleres “porque me gusta mucho la música y gracias a este espacio he aprendido, pero también he hecho nuevos amigos”.

Alberto Aguirre, llegó hace más de un año al taller de huertas en la Casa de Cultura Los Alcázares, y dijo que “en el taller sembramos, reímos, nos ayudamos, pero ante todo pasamos un rato agradable. Aprendemos que lo importante es el intercambio de saberes”.

El inicio de clases será el lunes 3 de agosto, en 12 sesiones por taller, finalizando el ciclo en el mes de noviembre. Las inscripciones se realizarán a través de la línea única gratuita de atención a la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín: 44 44 144, opción 4, a partir del miércoles 29 de julio, hasta el viernes 31 de julio.