Descarga de aguas desde Salvajina no logra aumento significativo del río Cauca en Hidroituango

Pasadas 48 horas de la liberación de caudal desde la represa, aún no se evidencia el resultado esperado para el cierre de la compuerta 1 de casa de máquinas.

El embalse, que según el más reciente reporte de EPM se encuentra a 391 metros sobre el nivel del mar, requiere aumentar su caudal para poder iniciar la evacuación de aguas por vertedero, permitiendo conservar la estabilidad ambiental aguas abajo del proyecto.

Gustavo Jiménez, gerente de la Sociedad de Hidroituango, dijo que “realmente hay premura de que se tenga el embalse en el nivel 405 con el fin de prever cualquier eventualidad en las rejas coladeras”.

El directivo de la sociedad encargada del proyecto manifestó: “Cómo ustedes han oído a los expertos, hay un vórtice que se viene dando y eso viene llevando con mucha fuerza basura a la coladera y pueda en cualquier momento hacerla colapsar, pues hipotéticamente podría pensarse eso”.

Jiménez puntualizó que el incremento del caudal no genera riesgo ni para las poblaciones aguas arriba ni para las poblaciones aguas abajo del proyecto, puesto que la medida en la que libera agua Salvajina Embalse, propiedad de Celsia, una empresa de energía del grupo Argos, apoya con descargas de agua por el riesgo de disminución a causa del Fenómeno de El Niño.

“Ituango está sujeto únicamente al agua que llega del río, como estamos en época de verano es posible que tengamos Fenómeno de El Niño y estos caudales pueden seguir bajando más, entonces podría llegar un punto donde el caudal que entra es igual al caudal que sale, lo que quiere decir que no se va a llenar el embalse, entonces no se puede seguir con los procesos de recuperación”, afirmó Santiago Ortega, director del Grupo de Energía de la Escuela de Ingenieros de Antioquia (EIA).

Pese a que actualmente el proyecto está cumpliendo con el caudal ecológico requerido por la ANLA, no hay absoluta certeza que con estos cinco días que se hizo el acuerdo con Salvajina se pueda llenar el embalse.

Foto: @cvcambiental