Descaro: sabía que estaba siendo grabado y siguió robando

Cuando el presunto ladrón se lanzó del techo inmediatamente las luces se encendieron. El sentirse sorprendido no fue impedimento para cometer el delito: dobló una puerta, ingresó a la ferretería y empacó lo que pudo.

El coronel Carlos Wilches, Subcomandante de la Policía Metropolitana dijo que “hay unos elementos que son los mismos medios técnicos y tecnológicos que hay a través de los videos y medios informáticos para identificar a los delincuentes”.

Esta no es la primera vez que ladrones ingresan a este lugar. Una vez el dueño del negocio se percató del hueco lo arregló inmediatamente para evitar otro robo. La víctima dijo que “tiene que ser de inmediato el arreglo de la industria porque no podemos quedar desprotegidos, ellos están buscando por dónde entrarse permanentemente, entonces vamos a tener que buscar algunos mecanismos, bien sea los agarremos por fuera o que los agarremos dentro de las empresas”.

La victima denunció que los robos han sido millonarios y repetitivos: “El año pasado me robaron en dos oportunidades más o menos unos seis millones de pesos, parece muy poco pero es el trabajo que uno está haciendo y esta vez me robaron más o menos unos tres millones de pesos, un computador portátil y una herramienta nueva”.

Mientras que el dueño del negocio arregla la puerta por donde ingresó el presunto ladrón, espera que en esta oportunidad las autoridades, con el video como prueba, lo capturen.