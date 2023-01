Descubren red de prostitución infantil por denuncia de niña que se negó a vender su virginidad

Una agente encubierta infiltró la banda que reclutaba menores en colegios para ofrecerlas en paquetes turísticos a extranjeros en Antioquia.

Noticias Caracol conoció en exclusiva los detalles de esta investigación que dejó al descubierto esta red que reclutaba menores entre los 12 y 16 años, para obligarlas a vender su virginidad.

Varias menores fueron utilizadas por la banda que ofrecía paquetes turísticos sexuales a extranjeros en fincas de Antioquia. La denuncia de una niña que no quiso vender su virginidad fue clave para la investigación.

Una agente encubierta de la Policía de Infancia y Adolescencia que se infiltró en una de esas fiestas en una finca cerca de Medellín grabó todo lo que allí se veía. Las niñas, según explicó, fueron contratadas por tres extranjeros que durante lujosas rumbas someten a las pequeñas a todo tipo de vejámenes sexuales.

“Alquilaban apartamentos, fincas o sitios más privados que no llamaran tanto la atención, que tenían piscina, tenían todas las condiciones de una finca de descanso donde hacían las fiestas privadas con las menores de edad”, explicó el coronel Jhon Sepúlveda, subdirector de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Vea también: Los conmovedores testimonios de dos jóvenes víctimas de la prostitución en Medellín Pero, ¿cómo resultaron tantas niñas en estos lugares? La respuesta la encontraron la Policía y la Fiscalía en un colegio de ese departamento, luego de un año de investigación.

Una de las estudiantes, que no superaba los 14 años, denunció lo que para ella era un acoso de otra compañera. Por protección a la menor este es su testimonio transcrito:

"Durante los descansos a ella y a otras estudiantes les hizo el ofrecimiento de que vendan sus virginidades por plata a las cuales les indica que si la venden, les pagan lo que pidan y con esa plata pueden hacer una gran fiesta de 15 años".

Las niñas que se negaban eran amenazadas.

"La menor le dice indignada por este ofrecimiento que respete, que ella no hace eso, a lo cual Angie le advierte que si le llega a contar a alguien del ofrecimiento o a lo que ella se dedica, le manda hacer el shampoo, esto es echarle un pegamento de color amarillo sobre el cabello".

Con la denuncia empezaron a buscar a Angie, la reclutadora.

“Dentro de las campañas preventivas que hacemos en colegios, algunas menores nos dieron la información que las estaban contactando para ciertas fiestas privadas”, señaló Sepúlveda.

Le puede interesar: Así reclutan universitarias de estratos altos de Medellín para que ofrezcan servicios sexuales La policía infiltrada empezó su investigación en el colegio de donde salió la denuncia., identificó que Angie, de 14 años, aparecía matriculada en varios colegios del departamento y su supuesta acudiente, era conocida como Michel Andrea, de 19 años y jefe de una ya reconocida red de explotación sexual infantil.

“Ella llegaba a los colegios con facilidad, podía ingresar a los mismos o tomar contacto con las menores o dentro de las redes sociales también hacía los contactos invitándolas a esas fiestas”, explicó el coronel.

El objetivo de alias ‘Michel Andrea’ era reclutar a las niñas para venderles su virginidad a los extranjeros y nacionales. Concretado el negocio criminal, explicaron los investigadores, las llevaban con ayuda de un par de taxistas, a reconocidos hoteles de Antioquia, como lo grabaron otros agentes.

En la investigación, un ciudadano coreano y también con nacionalidad norteamericana, aparecía en varios videos de cámaras de seguridad y de los agentes encubiertos.

Su más reciente visita a Colombia fue alertada desde Estados Unidos, entonces lo grabaron llegando al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde tomó una conexión a Medellín.

“Se le hizo la trazabilidad de las llegadas al país y eran constantes, aproximadamente una o dos veces al mes estaba llegando al país, pero las venidas al país eran muy cortas por dos o tres días, sobre todo los fines de semana”, indicó Sepúlveda.

En la capital antioqueña un taxista lo trasladó hasta un lujoso hotel, donde lo esperaban dos menores de edad.

Toda esta información y seguimientos por casi un año permitieron a los policías de Infancia y Adolescencia, y a la Fiscalía, llegar de sorpresa a una de esas fiestas.

Vea además: Punto Cero y Luxury, entre los moteles cerrados durante operativo contra red de proxenetas En la finca, encontraron además a varios colombianos, extranjeros con las reclutadoras y explotadoras sexuales de menores. Las autoridades aseguraron que allí estaban reunidas al menos 20 niñas con edades entre 13 y 16 años.

“Tuvimos las capturas de ocho personas aprehensión de tres adolescentes se les encontraron estupefaciente y están vinculados a la res red de convencimiento quienes las transportaban y quienes cobraban por los servicios”, agregó el coronel.

A los sitios en los que se hacían las fiestas, y en los hoteles donde abusaban de las niñas, se iniciaron los procesos de extinción de dominio, predios avaluados en cerca de 55 mil millones de pesos.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, actualmente hay abiertos 311 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de explotación sexual comercial en el país.