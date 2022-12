Desde este lunes inician las sanciones por Pico y Placa en el corredor del río

Luego de que la secretaría de Movilidad anunciara la aplicación de la medida de Pico y Placa en el corredor vial del río Medellín, terminó la primera semana de la norma en esta vía de la ciudad, la cual tenía una sanción pedagógica mientras los conductores se enteraban y habituaban a la norma.

A partir de este lunes iniciarán las sanciones económicas por infringir la medida, la cual regirá igual que en el resto de la ciudad de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes para vehículos particulares y motos de dos tiempos. Para los vehículos de servicio público tipo taxi, el horario es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., rotando cada dos semanas.

La medida incluye las vías de servicio en la jurisdicción del Municipio de Medellín, en los siguientes tramos:

Costado Occidental del río que limita:

En el Norte: calle 120 (Quebrada La Madera) con el municipio de Bello.

En el Sur: calle 12 sur con el municipio de Itagüí.

Costado Oriental del río que limita:

En el Norte: calle 92 a la altura de la ‘Curva del diablo’.

En el Sur: calle 18 C sur (Quebrada La Zúñiga) con el municipio de Envigado.

Las autoridades recordaron que esta norma será de carácter temporal, de acuerdo con el avance y ejecución del proyecto Parques del Río.

Para los conductores que no acaten la medida, la sanción económica que deberán asumir será de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que equivalen a $322.170. Además, se podrá inmovilizar el vehículo.