Desde Toreros Muertos hasta Herencia de Timbiquí: el fin de semana está lleno de conciertos

Foto. Facebook Timbiquí.

La Gran Fiesta Medellín Cultura se realizará este fin de semana en el Teatro Metropolitano y contará con música, humor, teatro y danza.

Además habrá zona de comidas, juegos y diversión en familia. Este evento es ideal para toda la familia.

Programación:

Sábado 2 de diciembre

-11:00 a.m. – Manicomio de muñecos, “Los tres cerditos” en el lobby del teatro con entrada libre.

-12:15 p.m. – Ballet Metropolitano, en el lobby del teatro con entrada libre.

-2:30 p.m. – Maestros de la trova, con Aldo Julián Ocampo, 'Cuervo', 'Cacao', 'Carriel', en la plazoleta con entrada libre.

-4:00 p.m. – El águila descalza con Gringolombia, en la sala. Boletería: $90.000, $75.000, $60.000, $40.000

-6:00 p.m. – Crew Peligrosos en la plazoleta con entrada libre.

-8:00 p.m. – Herencia de Timbiquí en la sala principal. Boletería: $80.000, $60.000, $40.000.

-10:00 p.m. – Son Camarón en la plazoleta con entrada libre.

Domingo 3 de diciembre

-11:00 p.m. – Cantoalegre con Navidad por el mundo, en la sala principal. Boletería: $50.000, $30.000, $20.000.

-12:30 p.m. – Circo Medellín con Carlos Álvarez, en la plazoleta con entrada libre.

-1:30 p.m. – Maestrío, en la plazoleta con entrada libre.

-2:30 p.m. – Banda Sinfónica de Antioquia en la plazoleta con entrada libre.

-3:30 p.m. – Explosión Negra en la plazoleta con entrada libre.

-5:00 p.m. – Ballet Folklórico de Antioquia con Colombia viva sala. Boletería: $60.000, $50.000, $30.000.

Por otra parte, este 2 y 3 de diciembre en Rionegro se realizará el Festival Internacional Rock Al Río 2017.

Este gran evento de la música, que recojerá géneros como el 'hip hop', el 'rock' y el 'punk', tendrá lugar en el parqueadero del Estadio Alberto Grisales en Rionegro.

La entrada en esta ocasión será un kilo de material reciclable (Papel archivo) y un kilo de alimento no perecedero (enlatados, granos).

Prográmese:

Sábado 2 de diciembre

-1:00 Arrierians

-1:45 The way out

-2:30 Café Colombia

-3:15 Los Huérfanos

-4:00 MLT

-4:45 Sin Desistir

-5:30 Grito

-6:30 Los Falsos

-7:15 Muyzkkubun

-8:00 NervoChaos

-9:00 Organismos

-9:45 Morbid Macabre

Domingo 3 de diciembre

-1:00 Silent Souls

-1:45 Despedidos

-2:30 La Gavilla Changoreta

-3:15 Militantex

-4:00 Crew Peligrosos

-5:00 Kelaia

-6:00 Ossuary

-6:45 Another Four

-7:30 CODA

-8:15 Toreros Muertos

-9:15 KDH

-10:00 Nadie