Desesperada búsqueda de joven sueco desaparecido en Medellín

En Antioquia, buscan a un joven sueco desaparecido en Medellín que responde al nombre de Aref Poumizaie. Tiene 26 años y su familia no tiene noticias suyas desde el 15 de abril.

Este joven estuvo viajando por Latinoamérica a través de países como Perú y Ecuador. En su arribo a Colombia pasó por Cali antes de llegar, por tierra, a territorio paisa.

Bibi Kzemi, madre del joven sueco desaparecido en Medellín, arribó al país para ponerse al frente de la búsqueda. Le contó a Noticias Caracol que “lo último que sucedió fue que él a mí el 11 de abril me envió un mensaje que estaba en Medellín, después el 13 me envió el último mensaje de texto diciendo que estaba en Medellín y que pensaba quedarse algunos días. Después de eso no he tenido noticias ni contacto”.

La mujer, que viajó desde Gotemburgo, les pide las autoridades colombiana que haya celeridad en la investigación para dar con el paradero de Aref Poumizaie.

Si tiene información que pueda contribuir a encontrar al joven sueco desaparecido en Medellín comuníquese al 5903108, extensiones 41665 – 41709 – 41825, o con la Policía Nacional.

Desaparecidos en Colombia

La reciente desaparición de María Paula Munévar en Bogotá tuvo un trágico desenlace tras el hallazgo de su cuerpo en predios de la Universidad Javeriana, como lo confirmó la propia institución. Tristemente este caso es el reflejo de miles de personas a las que se les pierde el rastro cada año en Colombia.

Según recientes datos de las autoridades, en el año 2019 desaparecieron 3.788 personas, mientras que en 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se reportaron 2.440.

La cifra volvió a dispararse en 2021 con 3.339 desaparecidos y 3.692 en el 2022.

¿Quién es una víctima de desaparición?

En Colombia se considera víctima de desaparición a aquella persona de la que no se tiene noticias. Esto puede darse en contextos como el conflicto armado, desastres naturales, migración u otro tipo de crisis humanitarias, aunque no es obligatorio que haya ocurrido bajo estas circunstancias para acudir a la ayuda de las autoridades competentes.

No es necesario esperar 24 o 72 horas, como comúnmente se cree.

Para reportar a una persona desaparecida se puede acudir a las unidades de reacción inmediata (URI), a cualquier sede de la Fiscalía General de la Nación e incluso a la Policía Nacional. En un término menor a 36 horas los organismos deben iniciar las investigaciones pertinentes.

Para contactar a la Fiscalía puede comunicarse a la línea nacional gratuita 01 8000 9197 48, o en Bogotá al (601) 570 2000 (opción 7). Desde el celular, gratis al 122.

Colombia cuenta con el Sirdec, que es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, donde se almacenan los datos de las personas desaparecidas y aquellas que son halladas sin vida.