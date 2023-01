Desesperada búsqueda: Stefanía Cárdenas desapareció en Medellín cuando se dirigía al colegio

Tiene 15 años, cursa el grado 10 en el colegio Salazar y Herrera y su familia no sabe de ella desde la mañana del pasado miércoles 22 de agosto.

Su madre, Laura Victoria Salgado Rodriguez, afirma que Stefanía Cárdenas Salgado no es una niña rebelde, de hecho es buena estudiante y hasta entonces no había presentado comportamientos extraños.

La menor desapareció una vez descendió del bus del colegio, así se lo hicieron saber compañeros.

"Mi hija cogió el bus donde vivimos, en el barrio Eduardo Santos de San Javier. Al colegio, que queda en La América y según las cámaras, ella no entró. Sabemos que cogió el bus del colegio y en el paradero Stefania se bajó de primeras", afirmó la madre.

Desde entonces la familia de Stefanía Cárdenas ha entrevistado a varias personas y ha revisado varias cámaras de seguridad del sector pero la menor no parece.

Si conoce el paradero de Stefanía Cárdenas Salgado puede comunicarse a los números: 3183982676 – 3122053210.