Desgarrador testimonio de mamá de bebé que murió al caer a un balde con agua en Medellín

El menor de 11 meses se encontraba con su hermanito de tres años cuando ocurrió el fatal accidente.

Un bebé murió ahogado luego de caer en un balde con agua en su vivienda ubicada en el barrio El Pesebre, en la comuna 13 (occidente de Medellín).

Las autoridades indicaron que este fatal accidente se presentó, al parecer, en medio de un descuido de la madre quien dio su testimonio a Noticias Caracol sobre esta tragedia.

“Yo le estaba dando ronda, le di ronda dos veces, estaba doblando ropa y me demoré tres minutos, cuando mi hijo de tres años me dijo mamá, mamá, el niño y fui a mirar y ya no había nada que hacer”, relató la mujer.

Aunque el bebé fue trasladado al centro de salud Santa Rosa de Lima, llegó allí sin signos vitales.

“Nadie sabe lo de nadie, para donde yo iba, yo iba con mi bebé, yo dejaba a mi niño de tres años porque a veces no era capaz de salir con los dos al tiempo. El consuelo que me queda es que estuve muy pendiente de él en los 11 meses que tenía”, manifestó la madre.

La familia del niño les pide ayuda a las autoridades, en este caso la Alcaldía de Medellín, ya que no posee los recursos para realizar las exequias del menor.