Desgarrador testimonio: sobreviviente de atentado en Yarumal narró cómo asesinaron a sus compañeros

El hombre contó en exclusiva a Noticias Caracol los angustiosos momentos que vivieron cuando se disponían a dormir.

“En los pantalones y las correas tenían granadas, ellos procedieron hablar con nosotros, a decirnos que pertenecían al frente 36 de las Farc, que habían estado en el proceso de paz pero que ese proceso era una farsa”.

Este hombre como pudo, huyó para resguardarse mientras sonaban las ráfagas de fusil que apagaron la vida de los tres geólogos.

Vea también: Así fue la multitudinaria despedida de Laura y Camilo, geólogos asesinados en Antioquia “Nosotros no los miramos a la cara, bajamos la cabeza, cuando ellos levantaron las armas para dispararnos uno de los compañeros se abalanzó contra ellos con el ánimo de poder escapar, de confundir, cuando el compañero salta ellos ya tenían los fusibles y al mismo tiempo disparan indiscriminadamente contra las 10, 11 personas que habíamos ahí”.

Incluso dice el sobreviviente, estos hombres que los atacaron, lanzaron granadas en la zona.

“Nos lanzaron granadas para tratar de afectarnos, la persona que estaba con una pistola yo me agacho indefenso y me hiere, yo sólo le pedía le pedía a Dios que nos sacara de eso. Así fue que tomé fortaleza me abalance contra dos de ellos y en el aire, en el cruce de disparos, me impactaron las piernas”.

Luego del ataque los terroristas se llevaron todo, incluyendo celulares y computadores.

“Caímos sobre un barranco, otros compañeros se metieron debajo de la vivienda y los que no pudieron salir quedaron ahí entre la entrada de la casa y nuestro compañero Henry que quedó ahí en el patio”.

En medio de su recuperación pide a las autoridades que se haga justicia y clama por seguridad.

