Deslizamientos incomunican a 14 mil habitantes de Titiribí, Antioquia

El alcalde hizo un llamado para una pronta solución ya que comienzan a escasear los alimentos en la zona.

En el sector conocido como La Huesera se presenta un deslizamiento que perjudica la movilidad de 14 mil habitantes de Titiribí, suroeste de Antioquia, ya que esta es la única vía de acceso que tiene el municipio actualmente

La segunda opción era dar la vuelta por Venecia, pero ya no es posible por el cierre de la Troncal del Café, que se extenderá durante un año, por deslizamiento de material rocoso, lodo y vegetación.

Por lo menos un año estará cerrada la Troncal del Café en Antioquia El alcalde de Titiribí, Santiago Ochoa Marín, relata que ninguna persona se atreve a pasar por La Huesera, pues en este momento hay cuatro derrumbes en ese sector.

Tanto así que hay un paciente en el hospital que debe ser remitido a Medellín, pero que no ha sido trasladado por las condiciones de las vías de acceso.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades, tanto la Concesión del Pacífico, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia para que centren su mirada en nuestra región, no es suficiente con limpiar un derrumbe y estar condenados a la incertidumbre que cae una gota de agua y caen estas grandes cantidades de tierra”, comenta el alcalde.

La problemática en La Huesera no es nueva, comenta el alcalde que cada año hay deslizamientos, afectaciones y cierres en la vía durante la temporada de lluvias.

“No es solo limpiar la tierra, hay que generar estabilidad en el terreno, necesitamos una solución urgente y prioritaria, estamos cansados de lo mismo”, explica Ochoa Marín.

En total, son tres emergencias las que afectan a este territorio, en los sectores de: La Huesera, La Cascada y la Troncal del Café.

La comunidad y la Administración Municipal esperan una solución permanente.