Desmienten cadena falsa sobre interrupción del servicio de energía a la hora del partido de Colombia

EPM indicó que la información que está circulando por redes sociales y WhatsApp no corresponde a la empresa.

El mensaje con el logo de Empresas Públicas de Medellín dice: "se informa a la comunidad que el día martes 19 de junio no habrá servicio de energía en el horario de 5:00 a.m. a 11:00 a.m."

La información alerta sobre una supuesta interrupción del servicio precisamente en el horario del primer partido de la Selección Colombia ante Japón en el Mundial de Rusia, a partir de las 7:00 a.m.

La empresa manifestó que la cadena es falsa y recordó los medios oficiales para consultar las interrupciones programadas del servicio como las líneas de atención 4444115, 018000 415115 o a través de la página web de EPM.

Foto: EPM