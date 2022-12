Desmienten posible caso de ébola en el barrio Calazans

Como pólvora se extendió el rumor que una mujer estaba infectaba de ébola en el barrio Calazans, occidente de Medellín.

De inmediato, la Secretaria de Salud de Medellín, activó las alarmas para la atención de la paciente y envió una ambulancia al lugar para verificar el caso.

Sin embargo, Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud de Medellín, desmintió el rumor. “La paciente no cumple con los criterios epidemiológicos para tener esta enfermedad. No es ébola, no ha viajado ni ha salido de la ciudad”, aseguró.

Tras la alarma, la mujer fue remitida a Metrosalud de Nuevo Occidente, donde hacen los exámenes correspondientes para el diagnóstico de su dolencia.