Despiden a 46 empleadas del Hospital General de Medellín y autoridades arremeten contra su gerente

La medida tomada por el centro hospitalario afecta a mujeres que llevaban hasta 27 años de servicio y que están a poco de pensionarse.



El concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra calificó la medida de injusta y de “masacre laboral”.

Luz Rojas, afectada por el despido masivo, manifestó que “es muy triste salir así, prestar un servicio tantos años y que después nos vayan sacando, para mí no es justo que no saquen así, como a las patadas”.

Aura Leticia Sierra, afectada también, afirmó que “cuando uno entra a una empresa siempre es pensando en una pensión para nuestra vejez, entonces muy triste porque no les importó”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, dijo en rueda de prensa que “eso es lo que pasa cuando una persona gana un concurso y no debe estar en una institución de estas”.

El mandatario, que volvió a pedir la renuncia del gerente, Eugenio Bustamante, manifestó que la del General “es una mala administración que viene con otras intenciones. Una vez más le pido la renuncia al gerente”.

Noticias Caracol trató de comunicarse con el gerente del General, pero no fue posible contactarlo para conocer su versión.