Después de 20 años, familias del barrio La Honda tendrán servicio de acueducto y alcantarillado

Este sábado se adelantó la conexión del servicio en 108 viviendas en el marco del programa 'Unidos por el agua'.

Con la presencia del gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta y el alcalde Federico Gutierréz, 80 voluntarios de EPM, la EDU, la Alcaldía de Medellín y la Mesa del Agua, compuesta por líderes de La Honda, se llevó a cabo la jornada de conexión del servicio de acueducto y alcantarillado.

Unas 1.159 familias del sector 1 de este barrio en la comuna 3 (Manrique) se verán beneficiados, luego de 20 años de no contar con agua potable.

El mandatario de la capital antioqueña resaltó: "por más de 20 años esta comunidad en su gran mayoría no ha tenido agua potable y servicio de alcantarillado, hoy por ejemplo se esta haciendo la conexión de dos instituciones educativas, de dos jardines de Buen Comienzo donde atienden a muchos niños y a muchas de estas comunidades, de esta forma lo que hacemos es disminuir la pobreza, la brecha social, la desigualdad".



Los niños del Centro Infantil Gente Unida Buen Comienzo, ubicado en el barrio La Honda, en la comuna 3 de Medellín (Manrique), están celebrando que a partir de hoy tienen agua potable gracias al programa #UnidosPorElAgua de @AlcaldiadeMed y @EPMestamosahi pic.twitter.com/9IhUoxA31u — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 22, 2018