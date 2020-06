Detalles del proceso contra ‘Chicho’ Serna, llamado a juicio en Argentina por presunto lavado de activos

El traspaso de un apartamento y dos lotes que Mauricio ‘Chicho’ Serna le hizo al narcotraficante Bayron Piedrahita en el 2008 y que estaban avaluados en un millón de dólares son el fundamento de la justicia argentina para llamar a juicio por lavado de activos al exfutbolista.

La decisión fue rechazada por la defensa de Serna, que acusó a la justicia de ese país de armar un proceso.

“Cuando ‘Chicho’ se sentó a declarar dijo: ‘sí, señor juez, por supuesto que yo firmé esta venta, pero por qué yo tendría que ser participé de una megaestructura delictiva que surge mucho tiempo después, no en 2008 cuando firmé esos documentos’. Hasta ahora no hay elementos de prueba no hay testigos, salvo un testigo arrepentido y un delator premiado”, afirmó Mariana Barbitta, abogada de Serna.

Según Estados Unidos, que alertó en Argentina en 2016 de una operación trasnacional de lavado de activos, la fachada como proyectos inmobiliarios y participación de shows de tango era la forma como el narcotraficante Bayron Piedrahita pretendía blanquear sus recursos.

“Tenemos claro quien es el arrepentido, creemos que el arrepentido podría ser este señor que aparece en las actuaciones como el arrepentido A. No nos han permitido ver el video donde queda registrado este acuerdo de colaboración, donde él supuestamente expresó alguna vinculación con mi cliente”, manifestó Barbitta.

En el proceso también está la viuda de Pablo Escobar, María Victoria Henao, hoy conocida como María Isabel Santos y su hijo Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín.

Ellos habrían contactado al narco colombiano con el empresario argentino Mateo Corvo, quien habría facilitado sus empresas para el ilícito.

Argentina calcula el lavado en unos tres millones de dólares.