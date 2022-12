¡Devuelva los libros! 20 mil no han regresado a las bibliotecas de Medellín

Foto: @RedBibliotecas

A la fecha, por lo menos 20 mil materiales no han sido devueltos por los usuarios en 80 bibliotecas a lo largo de toda la capital paisa, por lo que, en esta ocasión, en la Fiesta del Libro se dispuso de un lugar para que la gente los devuelva.

Se estima que con el número de libros que los paisas no han devuelto se podrían abrir dos bibliotecas de mediano formato.

Según la alcaldía de Medellín, algunos libros, documentos, revistas y materiales audiovisuales siguen en manos de los prestantes desde hace incluso cuatro años.

“¿Dónde está Alicia? Ayúdanos a encontrarla” es el mensaje de la campaña que promueve la circulación de los materiales bibliográficos. Esta iniciativa está en consonancia con la estrategia de sostenibilidad que la Administración Municipal implementa en los equipamientos culturales.

Las 32 unidades de información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, las 4 de la Fundación Ratón de Biblioteca, entre otras bibliotecas aliadas de la Red de Bibliotecas de la Fundación EPM, contabilizan más de 19.000 libros no devueltos a septiembre del presente año.

A eso se le suma la cifra de las bibliotecas públicas de cajas de compensación como Comfenalco, que al 30 de junio del presente año registran 2.122 materiales sin devolver en sus cinco bibliotecas.

Los libros que la ciudadanía devuelva a las bibliotecas públicas pueden ser entregados en la Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 18 de septiembre, en la carpa del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en las carpas del Bibliocirco o de la Biblioteca Pública Piloto.

También en cualquiera de las bibliotecas públicas de Medellín en cualquier momento del año.

La entrega en mora de los materiales no genera multas ni sanciones económicas o jurídicas.