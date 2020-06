Día sin IVA en Medellín: comercio será 24 horas y no habrá pico y cédula

Este viernes 19 de junio el comercio en Medellín será 24 horas y no habrá pico y cédula para facilitar que todos los ciudadanos participen del primer día sin IVA en el país.

Para garantizar los desplazamientos, el metro tendrá horario extendido hasta las 12:00 de la noche, mientras que el servicio de bicicletas públicas EnCicla operará hasta las 11:30 p.m.

“Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente”, advirtió el alcalde Daniel Quintero.

También, se decretó la ley seca para este fin de semana por la celebración del Día del Padre.

“Se prohíbe la visita a padres y las fiestas. Yo sé que es una medida muy difícil y los quisiéramos tener cerca, pero hoy cariño es distancia. Tenemos que cuidarnos entre todos, estamos en la etapa de responsabilidad ciudadana”, añadió el mandatario.

La ley seca aplicará en todo el Valle de Aburrá, por disposición de los alcaldes metropolitanos.

Lo que significa que la restricción cobija a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Durante el encuentro, además, se fijó la nueva rotación del pico y cédula hasta el 5 de julio.