Dice ser músico y no un peligroso delincuente para estar entre los más buscados por la Fiscalía

El caso de Froilán Esteban Padilla Gómez se suma a otros dos errores que llevaron al organismo a eliminar de sus publicaciones el afiche de los presuntos delincuentes.

Este músico cuenta que desde hace 20 años se gana la vida cantándole al amor y no se explica cómo y por qué, su nombre aparece en el cartel de los 20 delincuentes más peligrosos de Medellín.

“Me siento muy afectado por esta publicación, porque de verdad yo considero que soy una buena persona y salir en los 20 más buscados me ha afectado mucho”, señaló Froilán Esteban Padilla.

Su nombre encabeza la lista de los más perseguidos por la Fiscalía, de hecho es el segundo del cartel en orden de importancia.

“Observamos que él no tiene ningún tipo de orden de captura, expedida por un juez de control de garantías, ni mucho menos ha sido reincidente por el delito de hurto, porque las manifestaciones que se hacen ahí son de reincidencia”, manifestó Adrián Cortés, abogado de Froilán.

La Fiscalía incluyó a este hombre por error en el anuncio, al parecer no hubo cruce de información con jueces y demás organismos judiciales. El cartel ya fue retirado.

“Se ha decidido retirar el cartel mientras se hace el cruce de la información con estas entidades como el Inpec y la Rama Judicial para entregar un nuevo cartel totalmente depurado”, aseguró Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías.

