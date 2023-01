Diego León Osorio pagará, en su casa, condena por traficar con cocaína

Fue sentenciado luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía por cinco años de prisión. También le dieron permiso para ir a trabajar como relacionista público.

El exjugador de Atlético Nacional, Independiente Medellín y la Selección Colombia, entre otros, había sido sorprendido el 12 de octubre de 2016 cuando intentaba sacar de Colombia 955,8 gramos de cocaína adherida a sus partes íntimas.

Según la sentencia judicial, al verse atrapado Osorio entregó 53 dediles en los que escondía el narcótico que pretendía llevar a Madrid (España).

Exfutbolista Diego León Osorio cae cuando intentaba salir del país con cocaína En las audiencias preliminares, el exfutbolista negó los cargos, pero antes de que iniciara el juicio firmó un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por el Juez Primero del Circuito Penal de Rionegro, Antioquia.

Osorio, de 48 años, pagará cinco años de prisión bajo el beneficio de casa por cárcel. Además, le fue otorgado un permiso especial para trabajar de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los sábados.

Llamó la atención del juez que la Fiscalía haya readecuado la imputación del delito a Osorio, la cual inicialmente se hizo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y terminó siendo calificada como tráfico de sustancias nocivas para la salud.

Osorio deberá pagar una pena de 200 salarios mínimos legales vigentes, es decir 137 millones 890 mil 800 pesos.

El exfutbolista ya había sido capturado en Estados Unidos por un delito similar. Fue detenido en Miami en 2002 por intentar distribuir 40 kilos de cocaína. Tras un proceso, quedó en libertad bajo fianza.

Sin embargo, ese antecedente no es tenido en cuenta en Colombia por ser dos legislaciones diferentes.

Foto: Cortesía Policía