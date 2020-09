Dieron a su padre por muerto durante 12 años, pero apareció y dos días después falleció

Por 12 años, Elizabeth lloró a su padre pensando que estaba muerto. Todos los días en sus oraciones le pedía a Dios uno de esos milagros que parecen imposibles: tener tan solo un día para despedirse de su padre, Miguel Enrique Salcedo. Según ella, Dios no le regaló un día, sino dos.

“Jamás en la vida te he olvidado, te he llorado lo que tú no te imaginas, te amo con mi vida y mi deseo más grande era poderme despedir y darle un fuerte abrazo y pedía un día y Dios me concedió dos”, manifestó.

A Elizabeth y a sus tres hermanos les llegó una imagen de una lápida en el cementerio de Cartagena, donde estaba plasmado el nombre de su papá, con fecha de fallecimiento del 2008.

“Mi hermanito busque y busque a mi papá y no lo encontraba. Llegó a Cartagena y le dijeron que estaba muerto, lo llevaron a una tumba de un cementerio de Cartagena con su nombre”, relató la joven.

Pero don Miguel no estaba muerto y mucho menos en Cartagena, por medio de redes sociales, la foto de este hombre llegó a manos de su hija. En la publicación, solicitaban ubicar a sus familiares porque estaba internado en el hospital Francisco Valderrama de Turbo, Antioquia, por una complicación que presentó por su cáncer de pulmón.

“Obviamente di un grito y dije: mami, mira, mira. Mi hermana estaba súper sorprendida”, contó Elizabeth.

Salió desde Neiva hacia Turbo en mula por más de dos días porque no tenía más recursos y un abrazo fue recompensa.

Un concejal del municipio los llevó en carro hasta Medellín, para que viajaran en avión a Neiva. Sin embargo, caminando hacia el hotel donde pasarían la noche, don Miguel sufrió un infarto y falleció.

“La hija muy sagazmente lo montó en un taxi y se lo llevó al hospital y allá le dijeron que había muerto”, narró Jimmy Orjuela, concejal de Turbo.

Elizabeth, en medio del dolor, agradece que pudo ver por última vez a su padre y le lleva las cenizas a sus hermanos, esta vez con la certeza de poderle dar una santa sepultura y recordando esas palabras que tanto añoró decirle: “Te amo mucho y te extrañé mucho”.

