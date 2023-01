Dificultades para llegar a Ituango ya que sigue suspendido el transporte terrestre

Las comunidades de este municipio en zona de influencia del proyecto hidroeléctrico son las más afectadas ya que solo en lanchas pueden movilizarse.

EPM dispuso este medio de transporte luego de cancelar por prevención las caravanas vehiculares que se realizaban todos los días.

Publicidad

Sin embargo, desde el pasado miércoles la empresa autorizó la circulación controlada de carga pesada desde y hacia el casco urbano de Ituango, con el propósito de mantener el abastecimiento suficiente a los habitantes de esa localidad.

"Por su parte, la movilidad para las personas se seguirá haciendo por medio de lanchas en los dos sentidos, desde los sitios La Curva de La Bruja y El Bombillo, en los horarios de 6:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 del mediodía, 3:00 p.m. y 5:00 p.m. Por ahora, no es posible trasbordar ningún tipo de vehículo ni motocicleta. Se recomienda que la llegada de las personas sea por medio de los buses de Coonorte. La empresa avanza en la puesta en operación de un ferri para el transporte de carga y vehículos", aseguró EPM.

Mientras se mantiene la alerta roja, 1.500 trabajadores avanzan día y noche en la obra para superar la contingencia y minimizar los riesgos para las comunidades aguas abajo de la presa.

Se espera que en cinco días esté listo el vertedero para iniciar la evacuación del caudal del río Cauca.

Publicidad

Vea además: Embalse sigue creciendo mientras más de 1.500 operadores trabajan contra reloj en Hidroituango