Director de la Policía al frente de operativos para frenar racha de violencia en la comuna 13

Tras los enfrentamientos entre grupos criminales y la tensa situación de seguridad, las autoridades recorrieron la zona para escuchar a la comunidad.

Este sábado acompañado del alcalde Federico Gutiérrez, el general Jorge Hernando Nieto, confirmó la llegada de 700 uniformados que reforzarán la seguridad en los barrios de la comuna 13, azotada por la delincuencia.

“Hemos traído más de 700 hombres de refuerzo entre ellos componente especial del Gaula, de la Dijín de inteligencia, que nos va a permitir fortalecer los trabajos de investigación" señaló el general Nieto.

Por su parte el defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera, quien también recorrió los barrios afectados por enfrentamientos armados entre bandas señaló que no hay intervenciones militares en las comunas, pero que sí se adelantan labores de coordinación entre integrantes del Ejército y la Policía. Además lanzó una alerta por el reclutamiento de menores de edad por parte estos grupos en Medellín.

"Le queremos hacer un llamado a los grupos delincuenciales, a las bandas criminales en el sentido de que debemos respetar a los niños, niñas y adolescentes porque los niños están confinados, no tienen movilidad, no pueden ir a tomar sus clases", indicó el defensor nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó que combatirán a las bandas delincuenciales.

"El mensaje a esta criminalidad es muy claro y es la gente de esta comunidad no los quiere. La gente y esta comunidad y este país los quiere fuera de estos territorios", manifestó.

Según la Defensoría del Pueblo se ha registrado un 10% de deserción escolar en Medellín por el temor que han generado las bandas criminales.

