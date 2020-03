Director del Siata llama irresponsable al alcalde de Medellín por mensaje sobre calidad del aire

Comentario del mandatario donde señaló de “simplista” al Área Metropolitana, ante crisis ambiental del Valle de Aburrá, ocasionó malestar entre autoridades.

En medio de la emergencia por el COVID-19, la calidad del aire en Medellín sigue siendo una preocupación para muchos ciudadanos, ya que luego de varios días en nivel rojo, aunque se ha registrado una mejoría, todavía se presentan estaciones en nivel naranja lo que indica que la calidad del aire es dañina para grupo sensibles.

Ante esto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, escribió en su cuenta de Twitter: “La crisis ambiental a pesar de la cuarentena deja claro que el Área Metropolitana por años no ha reconocido causas reales de contaminación, ha sido simplista. Hay que aprovechar condiciones actuales para investigar a fondo y establecer medidas que permitan anticipar fenómenos”.

Este mensaje causó malestar de la autoridad ambiental y uno de los primeros en responderle al mandatario fue el director del Sistema de Alerta Temprana, Carlos Hoyos: “¿Como usted trina irrespetuosamente de manera pública, asumo que yo también puedo contestarle públicamente? Alcalde, que usted no entienda no quiere decir que todos los profesionales que trabajamos en esto no lo hagamos. Cuando usted quiera estoy dispuesto a explicarle”, escribió Hoyos.

A su vez, el Área Metropolitana también le respondió a Quintero explicando los factores qué están afectando el ambiente: “La calidad de aire se afecta por nuestras propias emisiones y por eventos externos. Ambos son importantes. Anoche los aportes externos asociados a incendios de cobertura vegetal en el nordeste del departamento fueron dominantes. Es una sumatoria que en ningún momento debe invisibilizar nuestro aporte interno”, puntualizó la autoridad ambiental.

Los niveles de contaminación en la última semana han generado muchas inquietudes entre los ciudadanos, debido a que se ha registrado una disminución del tráfico vehicular por medidas de aislamiento, sin embargo, desde el Siata y el Área Metropolitana se ha hecho seguimiento a lo que ocurre, lo que ha permitido evidenciar la afectación de los incendios en la calidad del aire.

“Si bien los incendios han disminuido en número, aquellos localizados en el nordeste de Antioquia nos afectan significativamente. Por su ubicación a la salida del valle de Río Porce, la pluma se canaliza y es transportada por vientos hacia el Valle de Aburrá. El Siata ha entregado la evidencia que muestra el aporte dominante de incendios en momentos específicos”, agregó el Área.

Finalmente, Carlos Hoyos, director del Siata, mediante su cuenta en Twitter realizó una explicación más extensa sobre esta problemática, donde manifestó sobre la incidencia de los incendios en la calidad del aire: “No es exclusivo de Medellín. Bogotá y Bucaramanga han reportado la misma afectación. Yo he participado en reuniones con Ministerio de Ambiente e Ideam donde desde las regiones se informa y se urge el control a dichos eventos por parte de la nación”.

Vea aquí la explicación completa del director del Siata: