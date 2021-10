Director del sistema informativo de Telemedellín hace graves denuncias tras ser despedido

Nuevamente el manejo del canal público de Medellín, Telemedellín, está en el ojo del huracán tras conocerse que el periodista Hernán Muñoz, quien venía desempeñándose como director informativo, fue despedido.

El mismo periodista confirmó a través de sus redes sociales la noticia de su salida. Asimismo, hizo graves denuncias sobre los manejos y presiones que, según él, se ejercen al interior del medio para manipular información a favor de la administración municipal y el alcalde Daniel Quintero.

“¡No era rumor! Hoy me notificaron el despido en Telemedellín. Hasta esta noche seré el director del Sistema Informativo. La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última emisión”, indicó Muñoz en Twitter.

La salida de Muñoz se da solo semanas después del cambio de gerente del canal. Deninson Mendoza, quien trabajó en Innpulsa, llegó en reemplazo de Johana Jaramillo Palacio, quien salió también en circunstancias cuestionables.

Mi padre me enseñó que existen dos puertas en una empresa: una pequeña para entrar y otra grande para salir. Con ello aprendí que mientras se está trabajando hay que darlo todo y más. Eso hice en @Telemedellin …. — Johana Jaramillo P (@JohaJaramilloP) September 19, 2021

Al contar sobre su despido, el periodista Hernán Muñoz se refirió a cómo fue la llegada de Mendoza a Telemedellín.

“Un día después del despido de Johana Jaramillo llegó Deninson Mendoza. En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde Daniel Quintero”.

“En el mismo comité se mostró en desacuerdo porque publicábamos denuncias ciudadanas como hurtos, un flagelo que afecta y le duele a la gente, y que a la administración municipal evidentemente le incomoda”, agregó el periodista.

Muñoz denunció además “presiones verbales disfrazadas de peticiones o sugerencias que, entre otras cosas, tenían la intención de manipular información a favor de la Alcaldía”.

Finalmente, Muñoz concluyó que tiene la certeza de que informar desde lo público es un compromiso con la verdad.

“Fueron meses de mucho aprendizaje, encontré una redacción de 31 profesionales maravillosos que reconocieron mi trabajo y mi sello. Ellos me preocupan. Algunos no pueden ni siquiera preguntar en algunas ruedas de prensa por miedo a ser despedidos... Ya están advertidos”, afirmó.

¡No era rumor! Hoy me notificaron el despido en @Telemedellin. Hasta esta noche seré el director del Sistema Informativo. La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última emisión. Hilo: — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Colegas del medio han manifestado su apoyo a Muñoz, quien se destacó por su labor dándole voz a la gente de la ciudad.

Pronunciamiento de Telemedellín

A través de un comunicado, el canal informó que renovará su parrilla de programación.

El sistema informativo tendrá cambios en su presentación y en la forma de contar la noticia, aseguró el medio.

“Esos cambios en el noticiero incluyen la salida del periodista Hernán Muñoz, quien se venía desempeñando como director con gran profesionalismo y entrega”, agregó la información.