Diseñan en Medellín el biciparque, una novedosa idea para los amantes de la ‘bici’

Una nueva alternativa para los usuarios de la bicicleta nace en Medellín, los biciparques son un espacio integral, no solo parar parquear estos vehículos, sino también para hacerles mantenimiento. Así lo define Daniel Urrea, el coordinador del proyecto que nació a raíz de dos de situaciones en las que tuvo inconvenientes para parquear su bicicleta en instituciones del centro de Medellín.

Los biciparques son concebidos como espacios optimizados para el ciclista pero también como un lugar incluyente para el ciudadano: “lo que queremos es ampliar la experiencia, que no solamente se trate de parquear la bicicleta, sino que se atiendan las demás necesidades que los ciclistas urbanos tenemos al llegar a un lugar”.

Para Daniel no se trata solamente de un lugar común para parquear bicicletas, según él, el componente estético es sumamente importante en un proyecto de este tipo: “creemos que por medio del lenguaje de la estética es posible reivindicar ese papel y ese lugar que debería ubicar al ciclista urbano, que en este momento está muy por debajo de como creemos debería estar”.

Cualquier ciclista urbano que llegue a un biciparque podrá encontrar diferentes servicios como un espacio para hidratarse, informarse, inflar las llantas de su bicicleta e incluso hacerle un pequeño mantenimiento.

El proyecto de los biciparques será presentado en el próximo Foro Mundial de la Bicicleta, allí se esperar mostrar el primer prototipo que estará ubicado en la Casa Teatro El Poblado, para proyectar la iniciativa y darle mayor visibilidad a la idea.

Cada biciparque está concebido como un modelo que se puede ajustar a las necesidades del lugar donde se construya, razón por la cual se diseña con base en módulos que se adaptan a diferentes espacios y con diferentes características.

El costo mínimo de cada biciparque está proyectado en seis millones de pesos, a la fecha la iniciativa ha contado con el apoyo de la empresa privada para empezar a producir estos espacios.

Por parte del sector público algunas instituciones se han mostrado interesadas en el proyecto, como es el caso de Indeportes Antioquia que ya ha pensado incluso en llevarlo a las subregiones del departamento.

“Hay muchos actores públicos con los cuales hemos conversado, pero somos conscientes de que el procedimiento para que eso se lleve a cabo desde lo público, por supuesto es mucho más juicioso porque estamos hablando de la plata de todos”, dice Daniel.

No hay una cifra establecida de construcción de biciparques, pues sus creadores piensan más en calidad que en cantidad “la infraestructura puede no hacer mucho y no generar un cambio, la idea es convertir a la bicicleta en el ADN de cada una de las entidades que nos reciban”.