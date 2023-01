Dolorosa despedida en Rionegro de suboficial que murió en accidente de exhibición aérea

La trágica muerte de Jesús Lacides Mosquera deja una imborrable cicatriz de tristeza en su familia y amigos.

“En este momento sé que no lo voy a ver, sé que no va a estar ahí conmigo, no va a coger su diploma, no se va a graduar”, expresó su sobrina Mildred Ortiz.

El suboficial cursaba noveno semestre de Derecho, en su memoria, Jesús Mosquera, su padre, pidió al ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, cambiar los protocolos de seguridad para las revistas aéreas.

“Que se utilice el sacrificio de mi hijo para mejorar muchas condiciones, si van a seguir utilizando la gente del pueblo se utilicen las medidas necesarias”, manifestó.

De paso, el papá del suboficial volvió a ser crítico con la Fuerza Aérea Colombiana.

“Eso muestra, por ejemplo, una problemática de tipo racial y elitista en la fuerza pública colombiana que tiene que mirarse y replantearse”, señaló.

Mosquera López es velado en presencia de colegas, familiares y amigos, que también lo recordaron como un hombre firme.

“Una persona muy enérgica, con una actitud que instaba a ser cada día mejor”, dijo Wilder López Núñez.

A las cuatro de la tarde se le rendirán honores militares durante una misa en la Catedral San Nicolás de Rionegro.

El presidente Iván Duque manifestó que se buscará ayuda internacional en la investigación para esclarecer lo ocurrido.