Don José sale en defensa de administradora de restaurante donde, al parecer, fue discriminado

El abuelo es el protagonista de un par de videos en los que, supuestamente, es obligado a que salga de un establecimiento llamado Taquino, en El Poblado.

La denuncia fue hecha a través de Facebook por una mujer que fue testigo del hecho. Supuestamente la cajera del restaurante le dijo a don José que debía comerse el almuerzo que acababan de regalarle afuera del lugar.

Adulto mayor que vive de tocar la guitarra habría sido discriminado en un restaurante en Medellín Don José, vestido de sombrero y mochila, minutos antes había llegado hasta el lugar para cantar con su guitarra un par de canciones. Una vez terminó, alguien lo invitó a comer. Fue entonces cuando se presentó el supuesto acto de discriminación de parte de una ampleada del lugar.

En la mañana de este miércoles don José fue entrevistado por la emisora Blu Radio y dio, al respecto, declaraciones en las que defiende, incluso, a la administradora del restaurante.

¿Cómo sucedieron las cosas?

"Eso es un mal entendido, que eso fue de la cajera. La dueña no tiene la culpa", dijo el músico, muy reconocido en el centro de Medellín desde hace 30 años.

"Yo canté dos canciones, ‘Mamá vieja’ y ‘El cristo en la pared’, y me colaboraron los que estaban ahí almorzando. Entonces me dijeron una doctora y un doctor que estaban ahí que si ya había almorzado, yo dije que no. Me dijeron: entonces siéntese en la mesa que le vamos a dar para que almuerce".

Y continúa: "La cajera me preguntó que si iba a almorzar ahí. Le dije que sí. Entonces me dijo que me llevara la comida en una cajita. La cajera llamó a la dueña, que ella me distingue hace 15 años, de hecho ella es muy buena conmigo, ella a veces me colabora con platica, para mí es una madre".

Cuando los entrevistados le preguntan a don José por las palabas de la señora que no lo dejó comer allí, afirmó: "Ah, de eso no sé". Y añadió: "A ella le gusta como yo canto", "yo no quiero el mal para ella ni para mí, es una gran señora para mí".

Fotos: cortersía.