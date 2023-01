¿Dónde está Marlon Andrés? Continúa la búsqueda del niño de 6 años perdido en Medellín

El pequeño se extravió dos días antes de su cumpleaños. La última imagen que se tiene sobre él fue tomada por una cámara de seguridad.

Por eso, vecinos del barrio Villatina, en Medellín, marcharon para exigir que sea encontrado. Ya son cinco días sin saber de su paradero.

Con camisetas blancas, consignas y mensajes de paz salieron los habitantes del barrio Villatina, ubicado en la comuna 8 (Caicedo) para exigir información sobre el paradero de Marlon Andrés Cuesta, quien desapareció el pasado lunes en horas de la noche.

"Pido que no se desaparezcan más los niños, que los cuidemos, que los protejamos porque ya basta, que no se los roben más, por favor", pidió Patricia Soto, una habitante del lugar.

Marlon cumplió sus seis años del día miércoles, dos días después de su desaparición. Su mamá, Sandra Milena Cuesta, en medio de la angustia relata que la última vez que lo vio fue cuando lo dejó al cuidado de unos vecinos, quienes le permitieron salir a jugar; después no volvieron a tener información del menor.

De acuerdo con las investigaciones, el pequeño fue visto por última a través de cámaras de seguridad de la estación del metro La Torre, en la comuna 8, sin embargo, y pese a los operativos de búsqueda de las autoridades, que han distribuido volantes para dar con su paradero, aún no tienen ninguna pista sobre la ubicación de Marlon.

"No sé por qué me lo tienen, les pido que de corazón, que se pongan la mano en el corazón y sienta este dolor que yo estoy sintiendo y me lo devuelvan", dijo Sandra Milena.

"Están investigando, recogiendo toda la información, en el momento va avanzando pero todavía no se ha dado los resultados que esperamos", manifestó Carlos Arcila, secretario de Derechos Humanos de Medellín.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para la persona que entregue información sobre Marlon Andrés Cuesta, quien el día de su desaparición vestía una camiseta verde y uña pantaloneta azul.



En el barrio Caicedo #Medellín todas nuestras capacidades humanas, técnicas e investigativas puestas a disposición, para lograr la pronta recuperación del niño Marlon Andrés Cuesta. #PolicíaParaLaGente pic.twitter.com/dVRLf1GB8j — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) August 9, 2019