Dos hermanos murieron por COVID en Medellín: no se habían vacunado

El cuarto pico de COVID por la variante ómicrom sigue causand o más de 200 mueres diarias en Colombia y en Antioquia durante este mes se han reportado 255 fallecimientos. Una familia en Medellín vive una tragedia tras perder a dos de sus miembros por el virus, ambos adultos mayores. Ninguno se había vacunado.

Primero se enfermó uno de ellos y falleció. Su hermana, una mujer de 80 años, que tampoco estaba vacunada contra el virus, se contagió durante el velorio y en pocos días se complicó.

“Mi tía se contagió en el velorio, ella no se encontraba vacunada y se agravó. Estuvo en la clínica hospitalizada al principio con oxígeno, no mejoraba, no mejoraba, la tuvieron que entubar, estuvo en UCI casi dos semanas y hace pocas horas se murió”, cuenta su sobrina.

Según expertos, las personas más propensas a enfermarse gravemente por COVID-19 y fallecer son aquellas que no han recibido el biológico.

Por eso el llamado de las autoridades en Medellín es atender la cita de la vacunación y completar su esquema, es decir, aplicarse la dosis de refuerzo que ya ha sido autorizada hasta los mayores de 18 años después de los cuatro meses de la segunda dosis.