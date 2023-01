Dos hombres fallecieron luego de quedar atrapados en una mina de oro entre Granada y San Carlos

Una nueva emergencia en una mina se presentó en Antioquia, en esta ocasión con un trágico saldo.

El secretario de Gobierno de Granada, Raúl Vélez Tamayo, confirmó la muerte de dos personas, al parecer, por inhalación de gases luego de quedar atrapadas en el socavón de una mina de oro ubicada en la vereda Calderas, de San Carlos.



Raúl Vélez Tamayo secretario de Gobierno amplía la información sobre la muerte de dos personas en una mina de oro en la vereda San Miguel.https://t.co/GXM1voVZ0I pic.twitter.com/5lSGlXVAD9 — DesdeGranada1 (@DesdeGranada1) August 21, 2018