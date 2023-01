Dos jóvenes, señalados de mandar a sus mamás de paseo a Europa con maletas cargadas con coca

Aunque las autoridades creen que los hijos pertenecen a una red internacional de narcos, fueron dejados en libertad y sus progenitoras en casa por cárcel.

“¿Por qué me mentiste? ¡Eres mi hijo, noooo, nooo!”, dijo en medio de un desgarrador llanto una de las mamás, a quien le encontraron cerca de un kilo de cocaína entre sus maletas.

Mientras tanto, la policía trataba de tranquilizarla.

La angustiada madre terminó en la sala de requisas de la Policía Antinarcóticos del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que según las autoridades, los narcotraficantes reclutaran a dos jóvenes en Medellín y los convencieran de pagarles cerca de 50 millones de pesos por llevar varias maletas con cocaína hasta España.

El coronel Jhon Chavarro, jefe de Policía Aeroportuaria de El Dorado, dijo que “es un caso bastante complejo porque los hijos son los que entregan esas maletas a sus madres y en su interior les entregan unos perfumes para el viaje y obviamente ellas no tenían conocimiento”.

Y no tenían conocimiento de lo que llevaban, cuenta la Policia Antinarcóticos, porque los dos jóvenes metieron la cocaína en las maletas y la escondieron entre ropa nueva que supuestamente les compraron a las inocentes mamás para su tour por Europa.

“Es una descomposición social, ellos lo que hacen es buscar manera más fácil de no ser controlados y pues obviamente sus madres, de una edad un poco más avanzada, deciden regalarles la maleta para el viaje, con un interior en doble fondo”, añadió el coronel Chavarro.

Un perro antinarcóticos de la policía, durante la requisa, descubrió que en el interior de las maletas de las dos madres había cocaína. Entonces las dos mujeres fueron trasladas hasta la sala para revisar el equipaje y allí les encontraron caso dos kilos de cocaína.

Luego de leerles los derechos, a la sala donde son detenidas, llega uno de los hijos responsables del hecho. Su mamá le hace un aparente reclamo.

En el fondo de la de la triste escena se observa a la otra mamá, también capturada, que abraza a su hijo e incluso como una aparente muestra de perdón lo toma de la mano y lo consuela.

Las dos mamás y los dos jóvenes terminaron capturados y judicializados por tráfico de drogas.