Dos nuevos ascensores en la estación Hospital del metro facilitan la movilidad de los pasajeros

El sistema de transporte busca hacer más cómodos los desplazamientos de personas en silla de ruedas o con dificultades para caminar.

Los ascensores fueron adquiridos tras una inversión de 2 mil millones de pesos y tienen capacidad para 11 pasajeros.

“Me tocaría subir todas las escaleras y para mí es muy doloroso, entonces es mejor el metro. Donde no tuviera los ascensores, me tocaría en bus”, dice César Mauricio Hernández.

Así como la de César Mauricio, hay otras historias todavía más impactantes, por ejemplo la de John, que vende dulces en las afueras de una de las estaciones del metro.

Él sufre de ceguera y para regresar a su casa tiene que montarse al tren. Lo logra gracias a los dos nuevos ascensores.

“Con el dedo se da uno cuenta cuál va para arriba y la misma voz le va diciendo segundo o primer piso, para uno se le facilitan las cosas”, manifiesta sobre los nuevos aparatos John Ever Naranjo Barrera.

Son elevadores que facilitan la movilidad de las personas con problemas físicos o visuales. Cuentan con espacios amplios, sistema braille y comunican directamente con la plataforma del tren.

“Tienen las botoneras a baja altura, un pasamanos interno para que las personas puedan sujetarse durante el recorrido de dos pisos, señalización visual y auditiva tanto para personas con discapacidad visual como auditiva”, indica Vanesa Muñoz, profesional en Planeación del Meetro de Medellín.

La empresa los ubicó en la estación Hospital, plataforma hasta donde llegan muchísimos pacientes con problemas físicos o de movilidad desde centros médicos como el hospital San Vicente Fundación y la IPS universitaria.